ジャーナリストの安藤優子さん（６７）が、４月から新たな大学で講義を担当することを明かした。２５日にインスタグラムを更新し、「昨日はこの４月から教鞭（きょうべん）を執らせていただく、法政大学へ。今回のご縁を繋（つな）いでいただいた、キャリアデザイン学部教授の田中研之輔先生と、田中先生のゼミ生で私の講義を受講してくれ、しかも講義のサポートもしてくれる頼もしい学生さんと、講義に使う教室や入校の段取り