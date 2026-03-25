世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は２４日（日本時間２５日）、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が今月１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで行われたＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチの結果を正式に修正したと発表した。岩田翔吉（３０）＝帝拳＝が王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝を破り１年ぶりの世界王座返り咲きに成功したが、８回負傷判定勝ちから８回１分３３秒ＴＫＯ勝ちへと変更された。これに