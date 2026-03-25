【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とのコラボレーションドーナツ】 4月8日～発売予定 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（以下、KKDJ）は、4月24日に公開予定のアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボレーションし、映画の世界をコン