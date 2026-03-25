女優・本田翼が、東京ディズニーシーを満喫する様子を披露し、話題を呼んでいる。本田は２５日までに自身のインスタグラムを更新。「＃東京ディズニーシー」とハッシュタグを添え、耳のついたグレーの帽子をかぶり、茶色のトップスにジーンズを合わせ、黒のオーバーコートを羽織った姿でディズニーシーを楽しむ様子を多数披露した。特にマスクなどで変装していない様子だ。この投稿にファンからは「ばっさーの色んな表情最高