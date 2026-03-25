９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」の公式インスタグラムが２５日までに更新され、メンバーのリマが抜群のスタイルを披露した。ＮｉｚｉＵのツアー「ＮｉｚｉＵＬｉｖｅｗｉｔｈＵ２０２６“ＮＥＷＥｖｏＮＵｔｉｏｎ”」のビハインドショットがアップされ、リマの写真を投稿。白のミニ丈トップスにグレーのミニスカートを合わせたジャケットコーデに加え、肩やデコルテ部分が開いたダークレッドのミニドレスに