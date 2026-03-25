【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの小倉優子が3月24日、自身のInstagramを更新。手作りプリンを作る動画を公開した。【写真】42歳3児のママタレ「想像以上のクオリティ」100均の容器で作ったプリン◆小倉優子、手作りプリンレシピ公開小倉は「すが入らない！失敗しない固めプリン」「＃お菓子作り ＃手作りおやつ」とつづり、空気の穴の「す」が入りにくいプリンの作り方を紹介。動画中には「100均の容器で作ります！」と記さ