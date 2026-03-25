【モデルプレス＝2026/03/25】タレントの新山千春が3月24日、自身のInstagramを更新。納品されたばかりの愛車との約1000キロの旅を報告し、反響を呼んでいる。【写真】45歳美人タレント「かっこよすぎ」カスタム施した新愛車◆新山千春、愛車に乗った姿を披露3月9日の投稿で、約20年愛用のJeepから乗り換えた新愛車「再再販ランクル70」を紹介していた新山。この納車されたばかりの愛車で「相棒と2日間で約1000キロの旅してきまし