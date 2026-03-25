【モデルプレス＝2026/03/25】女優の吉川愛が3月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手書きの絵を公開し、反響を呼んでいる。【写真】26歳女優「体どうなってるの？」中毒性ある“壁ドン”イラスト◆吉川愛、個性が光るイラスト披露吉川は「私が描きました」とつづり、自身の投稿を引用する形でイラストを公開。「壁ドン」と文字が添えられた、独特なタッチで描かれた人物のイラストを披露した。また、フィード投稿では「こ