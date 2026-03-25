日経賞のステップレース ［３・３・４・８］の有馬記念組と［３・１・０・５］の日経新春杯組は甲乙つけがたい成績。 ［２・４・３・16］のアメリカＪＣＣ組も強く、この３組で３着以内30頭中23頭を占め、18年以外はこの３組をステップとした馬が３着以内に複数入っている。 出走頭数は多くないが、３勝クラス組が［２・１・０・８］と健闘しており、上記の４ステップ以外は手を出しづらい。 日経賞過去10年のデӦ