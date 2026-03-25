「金毘羅大芝居の守り神 笑門来福 こんぴーくん第三十九回こんぴら歌舞伎大芝居に参上！の巻」提供：日本郵便四国支社 四国こんぴら歌舞伎大芝居の開催に合わせ、日本郵便四国支社は演目や香川・琴平町のマスコットキャラクター「こんぴーくん」などをデザインしたオリジナルフレーム切手を販売します。 発売するのは「第三十九回四国こんぴら歌舞伎大芝居」（110円切手10枚セット1750円、店頭