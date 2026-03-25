今日25日は九州から近畿の広い範囲で雨が降っています。午後は東海や関東も雨のエリアが広がり、太平洋沿岸部ほど雨や風が強まる所もあるでしょう。明日26日は西から天気は回復しますが、関東はぐずつく見込みです。東京の桜は冷たい雨で満開まで足踏みとなるでしょう。今日25日九州南部で雨脚強まる奄美地方では記録的大雨も今日25日は前線を伴った低気圧が九州南部を東へ進んでいます。鹿児島県の奄美地方では局地的に激しい