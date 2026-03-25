第25週「ウラメシ、ケド、スバラシ。」#123ある日、トキ（高石あかり）のもとにヘブン（トミー・バストウ）の死を知ったイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）が訪れる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンを悼むトキとイライザ。高石あかり「ばけばけ」終了後を心配する声…ポジティブすぎる性格が“裏目”に出るリスクそんな中、イライザから聞かされた「KWAIDAN（怪談）」のアメリカでの評判に、トキ