アジア株上昇して始まる米が戦争終結に向けて動き出すもイランは強気 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 25310.66（+246.95+0.99%） 中国上海総合指数 3921.41（+40.13+1.03%） 台湾加権指数 33598.69（+986.45+3.02%） 韓国総合株価指数 5689.13（+135.21+2.43%） 豪ＡＳＸ２００指数 8547.30（+167.95+2.00%） アジア株は全面高、米イラン緊張緩和への期待が広がっている。