ドルと円に買い戻し、原油先物下げ渋り米停戦案提示もイランは強気 NY原油先物が下げ幅をやや縮小しており、ドルと円が買い戻されている。豪ドルとNZドルの下げがやや目立つ。米株先物や香港などアジア株は上げをやや縮小。 米国が1カ月停戦を目指している。イランが核を二度と持たないと約束すること、ホルムズ海峡の再開などを含む計15の条件をイランに提示した。ただ、イランが条件を受け入れる可能性は低い。また、イ