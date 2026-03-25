タレントでキルト作家のキャシー中島（74）が23日、自身のインスタグラムを更新。自宅で愛用しているタオルやマットなどのアイテムを紹介し、洗面所や収納の様子を公開した。【写真】「ドラマのワンシーンのよう」キャシー中島が公開した、自宅のハワイアンブルー空間＆収納術投稿では「先日QVCの生放送でご紹介したタオル、バスタオルとマット！家で使ってます」と、自宅で使用している様子を披露。ハワイアンブルーを基調と