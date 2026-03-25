テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、24日深夜放送の同局系バラエティー『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜深0：45）に出演。まさかのものまねを披露し、共演の永野、令和ロマンの高比良くるま（高＝はしごだか）を驚かせた。【写真】幼少時代のキュートな三谷紬アナハリウッドザコシショウ（以下／ザコシ）をゲストに迎えたこの日。番組冒頭、三谷アナは、ザコシとプロレス番組で共演したという話から「全部の