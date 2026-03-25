参院予算委の集中審議で答弁する高市首相＝25日午前高市早苗首相は25日の参院予算委員会で、米イスラエルによるイラン攻撃を「戦争」と表現した。これまでは「イラン情勢」などと述べていた。野党議員から真意を問われ「戦闘」と言い直した。質問に立った自民党の山田宏氏が、インターネットに米国の戦争に巻き込まれるとの論調があると指摘したのに対し、首相は日米首脳会談を振り返る中で「今、戦争だが」と発言した。その