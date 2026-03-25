歌手の工藤静香（55）が、愛犬と顔を寄せ合う動画を披露し、注目を集めている。【映像】工藤静香の“すんごい豪邸”と話題の自宅や愛犬と顔を寄せ合う姿これまでもInstagramで、プライベートの様子をたびたび発信してきた工藤。「自宅にオレンジの木があるのが凄いです！そして大豪邸〜」「え、これ家の庭！？」などとコメントが寄せられる広々とした自宅の庭や、愛犬とソファーでくつろぐ様子なども公開してきた。愛犬と顔を