トランプ大統領の支持率が第二次政権の発足後、最低となったことが最新の世論調査でわかりました。ロイター通信などが20日から23日にかけて行った世論調査で、トランプ大統領の支持率は今月半ばに行われた前回の調査から4ポイント下がり36%、不支持は62%でした。支持率は去年1月に発足した第二次トランプ政権としては過去最低です。また、イランに対するアメリカ軍の⁠攻撃を支持すると答えた人は35%で、反対は61%に上りまし