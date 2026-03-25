【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は24日、国防総省が同日に陸軍第82空挺師団の数千人規模の部隊に対し、中東への派遣を命令したと報じた。対イラン軍事作戦が念頭にあり、イラン国内へ投入される可能性も浮上している。