子どもが家に友達を連れてくると、なかには失礼な子もいるようで？今回は、そんな友達にハッキリ言ったお母さんのエピソードをご紹介します。男の子はエスカレートする？「息子が小学生になり、友達を家に連れてくるようになりました。最初に連れてきた友達は礼儀正しいいい子で何のストレスもなかったのですが、徐々に失礼な友達も増えてきて……。挨拶はしないか、ものすごく小さな声。お菓子を出してもお礼も言わず勝手に食べ