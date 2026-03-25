「＋1」で始まる番号からの電話をきっかけに、由利本荘市に住む60代の男性が現金あわせて104万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。由利本荘警察署の調べによりますと、去年11月中旬、由利本荘市に住む60代の男性のスマートフォンに「＋1」で始まる番号から電話があり、NTTファイナンス大阪の職員を名乗る男から「アダルトサイト利用料金80万円が未納となっている」などと言われました。男性は身に覚えがなかったものの