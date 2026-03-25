この春から県内の企業で働く新入社員の合同入社式が行われ、新社会人たちが、ふるさと秋田への貢献を誓いました。秋田市で行われた合同入社式。この春から県内32の会社で働く74人が出席しました。この合同入社式は、新入社員が減り、入社式を行わない企業も増える中、早い時期から社会人としての自覚を持ってもらおうと、新年度を迎える前に行われています。友愛ビルサービスに入社花田壮さん「秋田県内で職に就くという選