『かこさとし科学の絵本とともに』（河出書房新社）が3月24日（火）に発売された。 【画像】かこさとし生誕100年の愛蔵版書籍が発売 代表作『からすのパンやさん』や「だるまちゃん」シリーズをはじめ、科学絵本や遊びの研究書など、子どもたちの好奇心と探究心を育む600点以上の作品を生み出してきたかこさとし。生誕100年を記念し、『かこさとし科学の絵本とともに』が愛蔵版書籍として刊行。養老孟司、藤嶋昭と