２５日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸している。米原油相場先物が急落したことを受け、インフレ高進を見込んだ債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入った。 米国がイランに対し停戦協議をするとの期待が膨らみ、ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は大きく水準を切り下げた。２５日アジア時間では１バレル＝８６ドル台で推移する場面があり、原油高に伴う物価上昇圧