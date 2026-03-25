ソフトマックスは大幅続伸している。２４日の取引終了後、脳神経外科日本橋病院の協力のもと、オラクル＜ORCL＞の生成ＡＩサービスを用いて医療現場における記録業務をはじめとする事務作業を自動化する実証実験を始めたと発表しており、好感した買いが集まっている。実証実験では紹介状の自動生成やカルテの作成補助などの項目を中心に有効性と安全性を検証する。 出所：MINKABU PRESS