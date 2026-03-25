ＤＭ三井製糖が反落している。２４日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を７７億円から３９億円（前期比３８．０％減）へ下方修正したことが嫌気されている。子会社に関連する固定資産について減損損失６０億円を特別損失として計上することなどが要因としている。なお、売上高２０００億円（前期比１１．９％増）、営業利益１２３億円（同１１．１％減）は従来見通しを据え置いている。 出所：MINK