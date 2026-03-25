地盤ネットホールディングスがストップ高の水準となる前営業日比１５０円高の９１５円に急伸し、その後同水準でカイ気配となっている。同社を巡っては２月に元芸人で著名投資家の井村俊哉氏が代表を共同で務めるＫａｉｈｏｕ（東京都港区）が地盤ＨＤの大株主に浮上したことが判明。同月１６日に地盤ＨＤはＫａｉｈｏｕと戦略的連携の可能性についての協議を開始したと発表したことも相まって、急騰劇を演じた経緯がある。