『スノードームタウン』（講談社）の1巻が3月23日（月）に発売される。 【画像】高岡市出身の漫画家による“架空の高岡市”を描く青春ＳＦ 高岡市出身の漫画家・加納梨衣により「モーニング」にて連載中の『スノードームタウン』。10年間雪が降り続き、街の外には出られないという“架空の高岡市”を舞台に描く、息苦しくも瑞々しい青春ＳＦコミック。第1巻が全国書店、ネット書店、電子書店