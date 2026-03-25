「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日午前１１時現在で、ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でサンアスタは大幅続伸。同社は２４日取引終了後、これまで実施していなかった配当を継続的かつ安定的に行っていく方針を発表した。これに伴い、２６年１２月期の配当予想を無配から１０円に修正した。これが好感され、買い予想数が増加した