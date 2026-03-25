負傷者が相次ぐディフェンスラインにおいて、気鋭の22歳への期待は高まるばかりだ。日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)は負傷から復帰した昨年10月以降、3シリーズ連続での代表招集。今回のイギリス遠征では板倉滉が不在、冨安健洋と安藤智哉が負傷のため不参加と痛いアクシデントが続いているなか、「相手もW杯に出る強豪で、ケガ人などいろんな状況はあるけどすごく楽しみな相手。自分の力をしっかりと出してとにかく勝っ