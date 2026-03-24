フランス発のクリスタルガラスメゾン「ラリック（Lalique）」が、アイコンジュエリー「カボション」のカテゴリーを初めて拡充し、新作を発売する。3月30日から世界中のラリックブティックおよび公式オンラインストア、取扱店舗に揃う。【画像をもっと見る】カボションは、1931年に創業者のルネ・ラリック（René Lalique）が「世界で最も美しいブルーの指輪を作ってほしい」という孫娘の願いを叶えるために誕生したリング