25日前引けの日経平均株価は続伸。前日比1364.17円（2.61％）高の5万3616.45円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1474、値下がりは82、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を212.59円押し上げ。次いで東エレク が187.52円、アドテスト が169.80円、フジクラ が63.01円、ファストリ が47.33円と続いた。 マイナ