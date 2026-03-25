25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.3％増の2854億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同12.7％増の2080億円だった。 個別ではＮＺＡＭ日経平均高配当株５０ 、ＮＺＡＭ海外債券（為替ヘッジなし） 、ＯｎｅＥＴＦＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 が新高値。ｉシェアーズユ