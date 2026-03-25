25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数475、値下がり銘柄数90と、値上がりが優勢だった。 個別ではＰｈｏｔｏｓｙｎｔｈ、ＰＯＰＥＲ、アスタリスク、売れるネット広告社グループがストップ高。ＶＡＬＵＥＮＥＸ、ＥｄｕＬａｂは一時ストップ高と値を飛ばした。ステラファーマ、タカヨシホールディングスなど3銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ＰＲＩＳＭ