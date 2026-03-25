フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日、自身のインスタグラムを更新。この日に出演予定のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：55）メンバーとのオフショットを公開した。【写真】『ぽかぽか』卒業メンバーと“わちゃわちゃ”オフショット投稿で「今日のフジテレビ『ぽかぽか』は、“春休み満喫！ぽかぽか遠足ウィーク”の３日目」「MCの3人と水曜レギュラー全員で、都内で各自のオススメの場所を巡りま