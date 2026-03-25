中央省庁が官民人事交流法に基づき、2025年に民間企業から新たに受け入れた職員は前年から52人増の449人で、過去最多を更新した。デジタルトランスフォーメーション（DX）などの実務経験がある人材を求める省庁が多いとみられる。人事院が25日発表した。省庁別の受け入れ数は国土交通省が119人で最も多く、経済産業省72人、厚生労働省62人と続いた。出身業種は製造業115人、サービス業81人、金融・保険業74人など。年代別では3