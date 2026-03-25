捜査対象の風俗スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らした罪に問われた元警視庁暴力団対策課警部補の神保大輔被告に対し、東京地裁は懲役1年6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。神保被告は2025年4月から7月にかけて、捜査対象の風俗スカウトグループ「ナチュラル」の関係者に、捜査用に設置したカメラの画像や撮影場所のリストを送信し、捜査情報を漏らした地方公務員法違反の罪に問われています。これまでの裁