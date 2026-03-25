歌舞伎俳優の中村隼人（32）が24日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。体型管理について語った。MCの和田明日香から「食事制限とかは？」と聞かれる場面が。「映像を撮るときは今から5キロくらい落としますよ」と明かして驚かせた。続けて「大きい舞台やるときは衣装が20キロくらいあったり、頭が5キロくらいあったりする」と歌舞伎衣装について解説。和田から「首大丈夫？」と心配され