【ワシントン＝池田慶太】イスラエルの主要民放テレビ局のチャンネル１２は２４日、米国のトランプ政権がイランとの戦闘終結に向け、イランに１か月間の停戦を含む１５項目の和平計画案を示したと報じた。核開発計画の放棄などの見返りに、制裁の全面解除を約束することも盛り込まれている。停戦中の合意を目指す内容という。複数の情報筋の話として伝えた。トランプ大統領は２３日に記者団に対し、イランと約１５の合意すべき