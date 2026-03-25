イスラエルメディアは停戦協議をめぐり、まずアメリカが1カ月の停戦を宣言し、その間にアメリカが求める15項目の条件をイラン側と協議すると報じました。イスラエルのテレビ局「チャンネル12」は24日、複数の関係者の話として、アメリカがイランとの戦闘終結に向けて、1カ月の停戦を宣言し、その間にアメリカが求める15項目の条件をイラン側と協議すると伝えました。15項目の内容については、「核施設の解体」や「ウラン濃縮の禁止