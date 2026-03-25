結成１６年以上のコンビで争う漫才の賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」の開幕戦ノックアウトステージ（２８〜２９日、ＦＯＤとＦＡＮＹで生配信）に進出する３２組に選出された漫才コンビ「エル・カブキ」が“オヤジ狩り”を宣言した！トーナメント初戦では、３２組の中で最長となる結成３６年目のはりけ〜んずとの対戦が決定。「最も思い入れがある」という大ベテランとの対戦について熱い思いを