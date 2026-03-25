【CAPCOMIX あべのHoop店】 3月31日16時～ グランドオープン 場所：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 Hoop 3階 営業時間：11時～21時（金、土、祝日前 11時～22時45分） カプコンは、体験型アミューズメント施設「CAPCOMIX（カプコミクス） あべのHoop店」を3月31日グランドオープンする。 「CAPCOMIX あべのHoop店」は、“コ