お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。共演して“スゴイと思う人”について語った。堀内は「やっぱ今さんまさんと（番組）やってるけど」と明石家さんまの名前を出した。「すっごい常に面白い方を優先させるのは徹底してるよね。サービス精神の塊」と話した。「あと南原さんと内村さんも」と「ウッチャンナンチャン」の南原清隆と内村光良の名前