日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議を開き、東幕下４枚目で５勝を挙げた炎鵬（伊勢ケ浜）の再十両昇進が決まった。炎鵬が最後に関取として在位したのは十両だった２３年夏場所で、３年ぶりの関取復帰となる。炎鵬は脊髄損傷による７場所連続休場を経て、２０２４年の名古屋場所で序ノ口で復帰。これまでに幕内経験者が序ノ口まで落ちて関取に復帰した例は