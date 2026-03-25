◆センバツ第７日▽２回戦神村学園１―２智弁学園＝延長１０回タイブレーク＝（２５日・甲子園）神村学園はエース・龍頭汰樹（３年）が強打の智弁学園打線に真っ向勝負を挑み接戦を演じたが、延長戦の末に敗れた。３回２死二塁、４回１死二塁、５回２死二塁、６回２死一、二塁、７回１死二塁など再三のピンチを背負いながら、味方の好守もあって７回までは無失点。１点リードの８回に１死三塁から中犠飛で同点に追いつかれ