JR東海道線は25日午前10時50分ごろから、愛知県の岡崎駅と刈谷駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時27分に再開しました。 JR東海によりますと、岡崎駅と西岡崎駅の間で線路設備を確認していたということです。 この影響で、JR東海道線は、豊橋～大垣間で遅れや運休が出ています。