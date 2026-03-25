２２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナが出演。占い師のシウマさんが中川アナを占った。シウマさんは中川アナに対し「盛り癖がある」と言うと、中川アナは「必ず盛っちゃってるかもしれない…そうだ！そうです」と噛み締めた。「フリーになってから特にそうなんですけど、『この番組でどんなことを言ったらみんなに喜んでもらえるかな？』とかはすごく考えちゃうタ