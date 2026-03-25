【Sterling by MUSIC MAN Joe Dart ?】（富山県ファンク勉強中の20代21歳）たまたまYouTubeのオススメに流れてきたVulfpeckの「Disco Ulysses」のMVを観て一気にファンクの道へ引き込まれて行きました。VulfpeckとThe Fearless Flyersに憧れ僕もジョー・ダートのようなファンクベースを鳴らしたいと思い2025年分の予約販売で購入しました。予約専用で約7ヶ月待ち、、正直「これで良かったのかなぁ、」と思うこともありましたが