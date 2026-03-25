◆センバツ第７日▽２回戦日本文理―花咲徳栄（２５日・甲子園）高知農に勝ち、１５年ぶりの初戦突破を果たした日本文理は、２００６年以来の春８強入りを懸けて花咲徳栄と対戦する。先発は１回戦で奪三振は４ながら７回４安打１失点（自責０）と好投した染谷崇史（３年）が２戦続けて務める。試合前に取材対応した鈴木崇監督は「カウントを悪くしないで（相手に）打ってもらう。そういう気持ちで投げてほしい」と、エース